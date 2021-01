Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Villar nella mediana giallorossa

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Sampdoria: Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All.: Ranieri

e si affrontano all’Olimpico nel match valido per il quindicesimo turno del campionato di che apre ufficialmente il loro 2021.

Paulo Fonseca disegna la compagine giallorossa con un 3-4-2-1 nel quale sono Mancini, Smalling e Ibanez a completare il pacchetto difensivo davanti a Pau Lopez.

A centrocampo, Karsdorp e Bruno Peres sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana ci sarà Villar al fianco di Veretout. In attacco, Dzeko agirà da unica punta con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan a supporto.

Claudio Ranieri risponde con un 4-4-1-1 nel quale Yoshida, Tonelli, Colley e Augello formano la linea difensiva davanti ad Audero.

A centrocampo, Candreva e Jankto si sistemano sugli out di destra e sinistra, mentre in mediana toccherà a Thorsby ed Ekdal. In attacco ci sarà Verre in appoggio a Fabio Quagliarella.