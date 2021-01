Roma-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida la Sampdoria nel 15° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 gennaio 2021

3 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Riparte dall’Olimpico, ovvero da dove si era chiuso il suo 2020 con la vittoria sul , il campionato della Roma. La compagine giallorossa, infatti, ospiterà la Sampdoria nel match che apre ufficialmente il 2021 calcistico delle due squadre.

La Roma, che nelle prime quattordici giornate del campionato ha totalizzato 14 punti frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, cercherà quel risultato che possa consentirle di restare nella scia di e , ovvero rispettivamente la prima e la seconda squadra in classifica.

Per la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri sono invece 17 i punti totalizzati in virtù delle 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte sin qui totalizzate. I blucerchiati sono riusciti a spingersi fino a zone di classifica tranquille, ma sono reduci dal ko interno patito contro il .

Quella che andrà in scena sarà la 125esima sfida tra le due squadre nel massimo campionato italiano. Il bilancio complessivo parla di 50 successi per i capitolini, 35 pareggi e 39 affermazioni dei liguri.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-SAMPDORIA

Roma-Sampdoria, sfida valida per il 15° turno del campionato di , si giocherà domenica 3 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 15.00.

La sfida che vedrà protagoniste Roma e Sampdoria sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la gara sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’altra opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

La telecronaca della partita è stata affidata a Massimo Callegari, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Donati.

Essendo trasmessa da DAZN, Roma-Sampdoria sarà ovviamente visibile in su dispositivi come pc o notebook (collegandosi semplicemente al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).

Dopo il triplice fischio finale, saranno come di consueto disponibili gli highlights della partita, oltre che l’evento integrale on demand.

Coloro che fossero impossibilitati a seguirein tv o in streaming hanno un’altra opzione per non perdersi la sfida:. Vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti e gli eventi del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Paulo Fonseca si affiderà al consueto 3-4-2-1 nel quale non ci saranno, oltre ovviamente a Zaniolo, anche Mirante e Spinazzola. Confermato quindi tra i pali Pau Lopez, mentre sulla sinistra dovrebbe essere Bruno Peres il prescelto a presidiare la fascia. In difesa tornano Smalling e Ibanez a svantaggio di Cristante e Kumbulla, mentre in attacco Dzeko agirà da unica punta con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan a supporto, visto che Pedro è a rischio forfait.

Claudio Ranieri disegnerà la sua Sampdoria con un 4-4-2 nel quale la linea difensiva davanti ad Audero dovrebbe essere composta da Yoshida, Colley, Tonelli e Augello. A centrocampo si rivedrà Candreva a destra, mentre in attacco sarà Verre la spalla di Fabio Quagliarella.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.