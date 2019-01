Roma, Di Francesco sprona Schick: "Non deve accontentarsi, poteva segnare di più"

Neppure la doppietta in Roma-Entella basta a Eusebio Di Francesco che al termine della partita, intervistato da 'Rai Sport', chiede più cattiveria a Patrik Schick.

"Ha fatto una buona gara, anche se avrebbe potuto fare qualche goal in più. Non deve accontentarsi, continuando a lavorare sulla cattiveria e la determinazione che potranno portarlo a prestazioni ancora più importanti. I tempi di maturazione dei giocatori non sono uguali, ha pagato il peso di arrivare in una piazza importante e con un cartellino dal costo molto alto, ma sta migliorando e ha dimostrato di avere grandi qualità".