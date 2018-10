Roma-CSKA, le pagelle: Dzeko e Manolas sugli scudi

Nella Roma brillano soprattutto Dzeko, Manolas e Pellegrini, mentre continua a deludere Fazio. Nel CSKA si mette in mostra Vlasic.

Clicca qui per attivare il tuo mese di prova gratuita e seguire le gare della Roma su DAZN!

ROMA

OLSEN 6.5 - Salva il risultato nel primo tempo su un paio di conclusioni di Vlasic e Chalov. Nel secondo tempo quasi inoperoso.

FLORENZI 6.5 - Finalmente una prestazione convincente anche per l'esterno difensivo giallorosso, che è costantemente in proiezione offensiva e sfiora anche il goal con una conclusione dai 30 metri.

MANOLAS 7 - Dalle sue parti non passa nemmeno una mosca. La sua presenza rispetto alla gara contro la SPAL si nota, eccome.

FAZIO 5.5 - Continua a non essere la stagione migliore del centrale argentino. Poco sicuro nelle uscite palle al piede, posizione non sempre al meglio sui cross laterali.

SANTON 6 - Torna a giocare in Champions dopo quasi 8 anni e la sua prestazione non ha sbavature. Preciso in fase difensiva, poco presente però in quella offensiva.

NZONZI 6 - Non si nota particolarmente, oscurato dal suo compagno di reparto, ma crea comunque una buona barriera in mezzo al campo.

DE ROSSI 6.5 - La sua presenza si sente soprattutto caratterialmente. La Roma con lui in campo ha uno spirito diverso, oltre che delle geometrie più precise. (dal 81' SHICK S.V.)

UNDER 7 - Il turco non fa mancare mai le sue classiche sgaloppate sulla sinistra, poi all'inizio della ripresa ha il grande merito di chiudere praticamente la gara, spezzando le gambe del CSKA. (dal 73' KOLAROV 6 - Assaggia il campo nuovamente, non scende come consuetudine per non forzare la gamba al rientro dall'infortunio.

PELLEGRINI 7 - È uno dei giocatori più in forma della Roma e anche oggi lo dimostra. Serve un assist al bacio per il primo goal di Dzeko. (dal 68' CRISTANTE 5.5 - Continua a non brillare con la maglia della Roma, non riesce a ad essere concreto e cinico in un paio di contropiedi a campo aperto).

EL SHAARAWY 7 - Non doveva nemmeno giocatore, poi il forfait di Kluivert gli spiana la strada. Mette lo zampino su entrambi i goal di Edin Dzeko. Decisivo.

DZEKO 8 - Chiusa la brutta parentesi contro la SPAL, il bomber della Roma torna ad essere un trascinatore sia caratterialmente, che tatticamente. Segna nei momenti giusti della partita e guida i suoi compagni alla vittoria.

CSKA MOSCA

POMAZUN 6.5

BECAO 5

MAGNUSSON 6

CHERNOV 5.5

FERNANDES 6.5

OBLYAKOV 5

AKHMETOV 6

SIGURDSSON 5.5

NABABKIN 5

VLASIC 6.5

CHALOV 6