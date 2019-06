Roma-Barella, intesa trovata con il Cagliari: si attende il rilancio dell'Inter

Se l'Inter non dovesse rilanciare, nonostante l'accordo con Barella, il centrocampista sardo andrà alla Roma, che ha trovato l'intesa con il Cagliari.

La Roma si è lanciata su Nicolò Barella e questo da ieri non è più un mistero. La novità di oggi è che, secondo 'Il Corriere dello Sport', il club giallorosso ha convinto il , trovando quindi l'intesa sulla cessione del sardo nella Capitale.

L'offerta della è allettante e per questo è stata subito avallata dal Cagliari: 35 milioni di euro più il cartellino di Defrel, valutato 15. Si arriva così alla somma di 50 milioni che ha sempre voluto e chiesto il presidente Giulini.

In più il Cagliari in questo modo riesce ad accontentare anche Maran, che aveva già richiesto Defrel come spalla ideale di Pavoletti per il suo attacco. Due piccioni con una fava.

Ma il giocatore ha già da tempo un accordo con l' , quindi che si fa? Intanto Nicolò Barella non sembra aver dato nessun parere contrario all'eventualità di sposare la Roma, nonostante il suo agente Beltrami abbia in tasca già l'accordo con l'Inter.

Certo è che dall'Inter adesso si ci aspetta un rilancio per poter convincere Giulini e andare fino in fondo nella trattativa. Se i nerazzurri dovessero restare freddi a questo punto dell'affare, Barella diventerebbe un promesso sposo della Roma.

Paulo Fonseca sarebbe felicissimo di accogliere Nicolò Barella a Roma, che tra l'altro ritroverebbe i compagni di Nazionale Pellegrini e Zaniolo.