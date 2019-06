Calciomercato Roma, Barella pista ancora viva: offerti 35M più Defrel

La Roma non molla la pista che porta a Barella, promesso sposo all'Inter di Conte: offerti 35 milioni più Defrel, il Cagliari ci pensa.

o ? Inter o Roma? Il futuro di Nicolò Barella è conteso tra giallorossi e nerazzurri, con la stellina della Nazionale italiana pronta a lasciare per spiccare definitivamente il volo in una grande di .

Il giocatore preferirebbe trasferirsi a Milano, dove ha già un accordo con l'Inter di Antonio Conte, ma a convincere maggiormente il Cagliari al momento sarebbe invece l'ultima offerta presentata dalla Roma.

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', i giallorossi hanno infatti messo sul piatto 30 milioni di euro più cinque di bonus, oltre all'inserimento di Gregoire Defrel - il cui cartellino è valutato 18 milioni di euro - nella trattativa.

Un rilancio che agli occhi del club sardo ha superato l'offerta di 40 milioni (di cui 4 di bonus sicuri) più ulteriori 10 in 'premi' presentata dall'Inter. Un cambio di scenario che ha dato fiducia a giallorossi, con il nuovo d.s. Gianluca Petrachi che nelle prossime ore cerchera dunque di dare l'assalto definitivo a Barella, provando così a concretizzare il grande 'scippo' ai nerazzurri.

Prima bisognerà però convincere il giocatore, il quale - come detto - sta già pensando da tempo soltanto all'Inter di Conte. La Roma però non molla, certa di essere ancora in corsa per regalare un nuovo gioiello a Paulo Fonseca.