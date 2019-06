Il retroscena sull’invasione di Kinsey Wolanski: “Mi ha chiesto di riprenderla”

La finale di che ha visto protagoniste e è ormai passata agli annali e più che della partita, che è stata non propriamente indimenticabile, negli ultimi giorni si sta continuando a parlare di colei che è stata una delle grandi protagoniste della notte di Madrid: Kinsey Wolanski.

Le immagini della sua invasione di campo non solo hanno fatto il giro del mondo, ma l’hanno resa una vera e propria star e le hanno garantito guadagni stratosferici.

A svelare alcuni dei retroscena di quella che è stata una delle invasioni ‘meglio riuscite’ di sempre è stato Peter Beaumont. Si tratta di un tifoso del Liverpool che si è ritrovato sugli spalti proprio al fianco della Wolanski e che parlando a The Sun ha raccontato alcuni aneddoti della serata.

“Io e i miei amici l’abbiamo vista e ci siamo guardati come per dirci ‘chi diavolo è?’. Ho chiacchierato un po’ con lei e sono anche stato preso in giro perché pensavano che ci stessi provando. Quando mi ha detto che non era lì per guardare la partita ma per fare un’invasione sono rimasto a bocca aperta. Si è spostata il vestito, mi ha fatto vedere il costume e mi ha annunciato che sarebbe entrata in campo al 25’. Io le ho solo raccomandato di non togliersi i vestiti mentre il Liverpool era in possesso di palla”.