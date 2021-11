Reggiana-Cesena dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

REGGIANA-CESENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Nel 14° turno del girone B di Serie C, riflettori puntati sul big match in salsa romagnola tra Reggiana e Cesena.

La Reggiana capolista e unica squadra ancora imbattuta in campionato, vive un momento di ottima salute condito da ben otto vittorie nelle ultime dieci uscite ufficiali. I gigliati sono reduci dalla spedizione trionfale sul campo della Vis Pesaro: un secco 0-3 griffato dalle reti di Cuaz, Lanini e Zamparo.

La formazione allenata da Aimo Diana si presenta allo scontro diretto con tre punti di vantaggio sul collega William Viali, primo inseguitore in classifica.

La compagine cesenate, infatti, è la seconda forza del torneo e viaggia in serie positiva da sette gare, tanto che l'ultima sconfitta risale al 28 settembre quando i bianconeri si arresero in casa al cospetto del Modena. Nell'ultimo appuntamento il Cesena ha piegato 1-0 il Pescara grazie alla rete in chisura di Nzita.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Reggiana-Cesena: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REGGIANA-CESENA

Reggiana-Cesena si giocherà domenica 14 novembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14.30.

DOVE VEDERE REGGIANA-CESENA IN TV

Il match clou del 14° turno di Serie C tra Reggiana e Cesena verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Eleven Sports. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento sarà possibile seguire la sfida del Mapei Stadium attraverso una moderna Smart TV.

REGGIANA-CESENA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a Eleven Sports potranno seguire il derby romagnolo tra Reggiana e Cesena anche in streaming, collegandosi al portale tramite pc o notebook, oppure scaricando la relativa app su smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA-CESENA

REGGIANA (3-5-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Muroni, Contessa; Zamparo, Lanini. All. Diana.

CESENA (4-3-2-1): Benedettini; Ciofi, Mulè, Gonnelli, Favale; Missiroli, Rigoni, Ardizzone; Berti, Caturano; Bortolussi. All. Viali