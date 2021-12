Real Madrid-Inter, le pagelle: Kroos illumina, serata "No" per Barella

REAL MADRID-INTER, LE PAGELLE

INTER

HANDANOVIC 6 - Prende quello che può prendere, ma si deve arrendere alle perle di Kroos e Asensio.

D'AMBROSIO 6 - Copre nei limiti del possibile, contro un avversario difficile da tenere a bada come Vinicius: soffre a folate, ma per quello che dà prestazione sufficiente.

SKRINIAR 6 - Anche per lui non una partita totalmente negativa: a livello caratteriale cerca di tenere alta l'attenzione dei suoi.

BASTONI 5.5 - Non perfetto in alcune uscite: da sempre gli si richiede anche di costruire l'azione, contro la Roma si è visto anche in fase offensiva. Al Bernabeu appare un po' spento.

DUMFRIES 6 - Complessivamente una buona gara: l'Inter nella prima frazione scende quasi sempre dal suo lato. Gli manca ancora qualcosa nella fase finale dell'azione. (46' DIMARCO 5.5 - Entra in un momento particolare della gara: sotto di un goal, dopo 20 minuti l'Inter subisce l'espulsione di Barella e lui si abbassa, come il resto della squadra).

BARELLA 4.5 - Prima sbaglia sulla copertura su Kroos, regalando al tedesco lo spazio per concludere a rete, in apertura di ripresa, invece, spara alto da buona posizone, mancano il pari. L'espulsione, per un pugno rifilato a Militao, è l'emblema di una serata decisamente "No".

BROZOVIC 5.5 - Inizia bene, colpendo una traversa e sfiorando il vantaggio nerazzurro: poi cala vistosamente concedendo le chiavi del centrocampo ai Blancos. (60' VIDAL 5.5 - In mediana oggi non gira praticamente nulla: in inferiorità numerica diventa quasi impossibile)

CALHANOGLU 5 - Non il giocatore che abbiamo visto nelle ultime settimane: impalpabile. (60' VECINO 5.5 - Anche lui entra in un momento particolare della gara, ma soffre come tutto il centrocampo)

PERISIC 5.5 - Ci prova, ma in maniera confusa: è uno dei migliori di questa prima parte di stagione dell'Inter, ma contro il Real va in difficoltà.

DZEKO 5.5 - Mai realmente pericoloso. (60' SANCHEZ 6 - Entra con lo spirito giusto lanciando buoni segnali a Inzaghi)

LAUTARO 5.5 - Un po' acciaccato, un po' svogliato: ingabbiato, forse, è il termine giusto. (66' GAGLIARDINI sv)

REAL MADRID

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6; Carvajal 6.5, Militao 5, Alaba 6.5, Mendy 6; Modric 6.5, Casemiro 6 (71' Camavinga 6), Kroos 7 (78' Valverde 6); Rodrygo 6 (78' Asensio 6.5), Jovic 6.5 (78' Mariano Diaz sv), Vinicius Jr 6.5 (80' Hazard sv). All. Ancelotti