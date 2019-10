Real Madrid, Haaland è già nel mirino delle merengues

Dalla Spagna sono sicuri di un forte interesse del Real Madrid per Erling Haaland: profilo che si adatta perfettamente alla politica dei blancos.

Il talento di Erling Haaland ha stregato anche il e dalla , fonti 'AS', sono sicuri sull'interesse delle merengues per l'attaccante norvegese: il profilo del classe 2000 si adatta in maniera perfetta alla politica verde attuata a Madrid, che si è rinforzata negli ultimi anni con giovani come Valverde, Vinicius e Rodrygo.

Il colosso norvegese - 194 cm di altezza a 19 anni- ha catturato l'attenzione di tutta Europa con la tripletta rifilata al in 45 minuti, entrando di diritto nella storia della : è stato il secondo giocatore più giovane a realizzare una tripletta al suo esordio europeo, dietro solamente a Wayne Rooney, e il terzo più giovane in assoluto a fare un hat-trick dietro sempre a Rooney ed a Raul. Nel prossimo mercato potrebbe seguire le orme proprio di quest'ultimo e finire a vestire la prestigiosa maglia del Real Madrid.

A Madrid sono rimasti impressionati, oltre che alla stazza e al senso del gol, anche della cura maniacale degli allenamenti e dell'alimentazione: sotto questo aspetto Haland ha dichiarato espressamente di stare utilizzando la stessa dieta di Cristiano Ronaldo, un altro giocatore che ha lasciato il segno nella gloriosa storia del Real.

La società castigliana è ben cosciente dell'età che avanza di Benzema, e già in estate si è premurata di acquistare Jovic che, a soli 22 anni, si candida a prenderne il posto. L'arrivo di Haland cozzerebbe con la presenza di Jovic a livello teorico, ma a Madrid hanno dimostrato che non importa se ci sono più giocatori simili come caratteristiche, l'importante è che siano giovani e pieni di talento.

Erling Haaland fa gola a mezza Europa e dovrà optare la scelta giusta per continuare nel processo di crescita intrapreso, ma al suo fianco avrà Mino Raiola, non proprio l'ultimo arrivato al tavolo da gioco. Il bomber norvegese ha già dato dimostrazione di lucidità rifiutando la Juventus nel gennaio scorso, perché non si sentiva ancora pronto per il grande salto. La sua carriera è in rampa di lancio e quando il Real Madrid mette gli occhi su di te devi essere pronto a tutto.