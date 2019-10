Real Madrid, Eriksen caldo per gennaio: c'è anche van de Beek

Il Real Madrid a gennaio potrebbe mettere a segno un altro colpo: Eriksen dal Tottenham è un'idea concreta. C'è anche l'ipotesi van de Beek.

Al primo posto in corrispondono difficoltà enormi e passaggi a vuoto preoccupanti in . Il della gestione Zidane-bis è tempestato di punti interrogativi, nonostante la squadra sia in gran parrte costruita secondo i dettami del tecnico.

A gennaio però i 'Blancos' potrebbero tornare sul mercato per aggiungere un altro pezzo importante, soprattutto a un centrocampo che nelle ultime uscite non ha dato particolari garanzie. Posto che Pogba viene considerato irraggiungibile, secondo 'Marca' in cima idee del club ci sarebbe nuovamente Christian Eriksen.

Il danese è in scadenza di contratto 2020 con il e un rinnovo sembra ormai improbabile. Già in estate il nome dell'ex era stato accostato al Real Madrid, più per volontà del giocatore, il quale sembra aver rifiutato altre destinazioni - compreso - pur di indossare la 'camiseta blanca'.

Tra le opzioni rimane in piedi anche quella di Donny van de Beek, il quale ha però dichiarato a 'Voetbal' di non volersi spostare a gennaio e di voler finire la stagione con l'Ajax, con buona pace del Real Madrid.

Prima di acquistare, però, Florentino Pérez deve vendere. Muovere James Rodriguez o Bale sembra piuttosto complicato, molto più facile potrebbe invece essere provare a vendere Mariano e Brahim Diaz, entrambi già sul piede di partenza a gennaio. Qualora si dovesse concretizzare una cessione, il Real potrebbe affondare su Eriksen. Zidane punta un altro colpo a gennaio.