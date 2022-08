Ramsey riparte dal Nizza, accordo trovato con il club di Ligue 1

L'ex bianconero ha trovato l'accordo con il club francese per il trasferimento in Ligue 1.

Aaron Ramsey è pronto a ripartire dal Nizza. Dopo l'esperienza non esaltante in prestito ai Rangers, il centrocampista gallese ex Juventus è in procinto di trasferirsi in Francia.

A riferirlo è Fabrizio Romano, che rivela come sia stato trovato un accordo tra Ramsey e il club militante in Ligue1.

Il Nizza continua dunque la sua campagna di rafforzamento dopo l'ingaggio di Mattia Viti dall'Empoli e Kaspar Schmeichel dal Leicester.

Arrivato alla Juventus nel 2019 da svincolato dell'Arsenal, il gallese ha disputato tre stagioni in bianconero vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

I tanti infortuni però ne hanno minato la continuità di rendimento, motivo che ha spinto la società bianconera a mandarlo in prestito ai Rangers lo scorso gennaio.

In Scozia Ramsey ha vinto una Coppa nazionale, sfiorando anche il successo in Europa League. Suo il calcio di rigore fallito in finale che ha spianato la strada al trionfo dell'Eintracht Francoforte.