Viti al Nizza, operazione definita: all'Empoli vanno 15 milioni

Il Nizza investe su Mattia Viti, difensore classe 2002 dell'Empoli: nelle casse del club toscano, i francesi verseranno 15 milioni.

Il Nizza pesca in Serie A, più precisamente nell'Empoli. Colpo per presente e soprattutto futuro quello dei francesi, che chiudono per Mattia Viti.

Difensore centrale mancino, classe 2002, Viti è stato lanciato in pianta stabile da Andreazzoli nell'ultima stagione ed ora si è guadagnato il salto in Ligue 1, coi rossoneri che - come fa sapere 'Sky' per assicurarselo verseranno 15 milioni (comprensivi di bonus) nelle casse del club toscano.

Prodotto del settore giovanile azzurro, Viti ha esordito in prima squadra nel 2020/2021 collezionando 5 presenze tra Serie B e Coppa Italia, mentre nell'annata appena trascorsa ha confermato le ottime impressioni mostrate con 22 gettoni stagionali ed un rendimento in crescendo.

Adesso l'aereo per la Costa Azzurra, dove al Nizza Viti dovrà dimostrare qualità e talento messe in campo con la maglia dell'Empoli.