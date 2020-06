Ramsey, Chiellini e Higuain ancora a parte: Napoli lontano

Già assenti in semifinale, Higuain, Ramsey e Chiellini rischiano di saltare pure Roma: anche oggi hanno svolto soltanto lavoro personalizzato.

Finale per tutti, o quasi. Non per David Ospina, certo di saltare la gara di mercoledì sera causa squalifica. E, con ogni probabilità, nemmeno per Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain, sempre più lontani dal prato verde di .

- , per tutti e tre, è una chimera. Anche oggi, infatti, gli acciaccati della rosa bianconera hanno effettuato un lavoro personalizzato dopo essere stati esclusi dalla lista dei convocati per la semifinale pareggiata contro il .

Difficile, in sostanza, immaginare un recupero dei tre per la finalissima contro il Napoli. Con Sarri che potrebbe dunque ripetere l'undici di partenza visto venerdì sera, all'Allianz Stadium, contro i rossoneri.

Per quanto riguarda il resto della truppa guidata dall'ex tecnico azzurro, il quadro odierno è stato tracciato direttamente dal sito ufficiale della Juventus: