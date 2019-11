Rakitic alla Juventus, Paratici nega: "Non ci interessa"

Nonostante le voci provenienti dalla Spagna, il futuro di Ivan Rakitic non sarà alla . A chiudere le porte al centrocampista del è Fabio Paratici, intervistato da 'ESPN'.

Il direttore sportivo della Juventus conferma che la società non intende intervenire sul calciomercato di gennaio.

"Abbiamo una grande squadra e non cerchiamo rinforzi in questo momento, siamo messi bene in tutti i ruoli. Rakitic è un grande giocatore ma in questo momento non ci interessa".