Da Barcellona sicuri: Rakitic ha scelto la Juventus

Ivan Rakitic lascerà il Barcellona: il club chiede 35 milioni di euro, il croato ha scelto la Juventus come prossima destinazione.

Ivan Rakitic è uno dei pezzi pregiati, se non il più pregiato, che finirà sul prossimo mercato di gennaio. Secondo 'Sport' il croato ha anche già deciso quale sarà la sua prossima destinazione: la .

Che il giocatore sia ormai fuori dai piani sportivi del non è una novità, ma a ulteriore conferma sono arrivate anche le parole del direttore tecnico del club catalano Eric Abidal.

“Rakitic sa che c’è stata una decisione sportiva che deve capire. È stato avvisato”

Il classe 1988, insomma, è pronto a cambiare aria. Non ha mai nascosto nemmeno pubblicamente il suo malcontento per la gestione di Valverde, che lo hamesso ai margini e gli sta garantendo pochissimo spazio: solo 255 minuti in stagione. E le sirene cantano.

I bianconeri sarebbero la destinazione preferita dell'ex e , che è stato accostato anche all' e all'Atlético Madrid. Il Barcellona negli ultimi giorni ha anche respinto un'offerta da 15 milioni di euro proveniente dalla Premier League: la richiesta è di 35 milioni di euro.

A finanziare l'acquisto per la Juventus ci sarebbero le cessioni a centrocampo, su tutte quella di Emre Can, con cui il rapporto sembra rovinato dopo l'esclusione dalla lista Champions e conseguente sfogo del giocatore. Prima le uscite a centrocampo, poi l'affondo: Rakitic ha scelto la , ora sta alla Juve scegliere Rakitic.