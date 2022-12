Quanti goal ha segnato Pelé ai Mondiali?

'O Rei' è il quinto giocatore per numero di goal segnati nella storia dei Mondiali, vinti per tre volte (1958, 1962 e 1970).

Pelé, 'O Rei' del calcio, è morto all'età di 82 anni. Per quanto siano apparsi altri giocatori forti dopo di lui, la sua eredità resta immortale e segnerà per sempre la storia del calcio.

Con i club (tra Santos e New York Cosmos) ha realizzato oltre 1000 goal in carriera, ma è con il Brasile che la stella di Pelé ha raggiunto una fama di livello planetario.

'O Rei' ha conquistato tre Mondiali in quattro edizioni disputate e appare complicato che questo record venga eguagliato in un prossimo futuro.

Acervo Pelé

Pelé ha giocato ai Mondiali nel 1958, 1962, 1966 e 1970, mancando l'appuntamento con la vittoria soltanto in Inghilterra nel 1966 dopo due titoli consecutivi. I goal segnati in questa competizione sono dodici, almeno uno per ogni edizione giocata.

QUANTI GOAL HA SEGNATO PELE' AI MONDIALI?

In quattro Mondiali, Pelé ha realizzato 12 goal. La sua partecipazione migliore sotto questo aspetto fu la prima, all'età di soli 17 anni.

Nel 1962 e 1966 le reti furono di meno, ma nel 1970 tornò al trionfo alla guida di una delle nazionali più forti e iconiche di sempre.