Quante Champions League ha vinto la Juventus?

Da quanto la Juventus non vince la Champions League? Le edizioni conquistate e i decenni di attesa per risollevare la coppa europea.

E' la coppa che sognano tutti. La competizione più importante per club: la Champions League. Ossessione per le big, dall'Inghilterra all'Italia, passando per Spagna e Germania. In Serie A la squadra con più tornei vinti è il Milan, seconda all-time con più trofei dietro il Barcellona.

Subito dopo c'è l'Inter, la squadra concittadina che si trova a tre vittorie di Champions, quattro in meno della primatista italiana Milan. Finita qui? No, ovviamente: ad aver trionfato in campo europeo anche la Juventus, che attende di ripetersi da quasi un trentennio.

QUANTE CHAMPIONS HA VINTO LA JUVE?

Due. La prima è datata 1985, la seconda 1996. Da quest'ultima data i bianconeri vanno alla caccia della terza vittoria in Champions League: ci sono andati vicini in diverse occasioni, con tre finali perse nel nuovo millennio, una con Lippi in panchina e le altre due guidate da Max Allegri.

CHAMPIONS LEAGUE 1985

La prima Champions League della Juventus arriva nel 1985, nella tragica serata dell'Heysel in cui persero la vita 39 persone. In campo fu Platini a segnare il goal decisivo su calcio di rigore, battendo il Liverpool in finale.

CHAMPIONS LEAGUE 1996

L'ultimo successo della Juventus in Champions League risale a 26 anni fa, quando fu Lippi a portarla sul tetto d'Europa nel match contro l'Ajax: nella finalissima contro gli olandesi, infatti, Madama ebbe la meglio ai calci di rigore dopo l'iniziale 1-1. Di Jugovic il rigore decisivo che ha chiuso il torneo 1995/1996.

LE FINALI GIOCATE DALLA JUVE