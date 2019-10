Qualificazioni Euro 2020, i risultati - Belgio inarrestabile, ottava vittoria

Il Belgio si è imposto per 2-0 sul campo del Kazakistan e continua il suo percorso di qualificazione a punteggio pieno. In goal Batshuayi e Meunier.

Prosegue la marcia di avvicinamento a con altre nove partite di qualificazione in programma nella giornata di domenica e il , sebbene abbia agguantato già con ampio anticipo il pass che vale l’approdo al tabellone principale del massimo torneo continentale, continua a spingere sull’acceleratore.

I Diavoli Rossi, dominatori del Gruppo I con otto vittorie ottenute in altrettante uscite, si sono imposti per 2-0 anche sul campo del Kazakistan.

All’Astana Arena di Nur-Sultan, gli uomini di Martinez hanno trovato il vantaggio al 21’ con Batshuayi che, dalla corta distanza, ha sfruttato al meglio uno splendido assist di Praet. A siglare la rete del raddoppio nella ripresa è stato Meunier che, imbeccato da Eden Hazard, si è prima portato in area con uno stop a seguire e poi ha trafitto Nepogodov con un destro angolato. Per il Kazakistan quinta sconfitta in otto gare e sette punti messi in cascina.

GRUPPO C

BIELORUSSIA-OLANDA [Ore 18,00]

ESTONIA-GERMANIA [Ore 20,45]

GRUPPO E

UNGERIA-AZERBAIGIAN [Ore 18,00]

GALLES-CROAZIA [Ore 20,45]

GRUPPO G

SLOVENIA-AUSTRIA [Ore 20,45]

POLONIA-MACEDONIA DEL NORD [Ore 20,45]

GRUPPO I

KAZAKISTAN-BELGIO 0-2 [21’ Batshuayi, 53’ Meunier]

SCOZIA-SAN MARINO [Ore 18,00]

CIPRO-RUSSIA [Ore 18,00]