Quali sono le dimensioni di un campo da calcio?

Tutti conoscono gli undici metri che separano il dischetto del rigore dalla porta, ma quali sono le altre misure di un terreno di gioco?

Il calcio può essere disputato ovunque, nelle varianti più famose, ma anche più strane. Per giocare a pallone in maniera professionistica serve però un terreno regolamentare e con misure ben precise, uguali per tutti, necessarie per dare vita ad una partita regolare.

Le caratteristiche specifiche del campo da calcio, con misure e composizione dello stesso, sono contenute come il resto dei punti fondamentali nel Regolamento del gioco del calcio alla voce 'campo' e 'stadio'. Un terreno di gioco verde e in cui 22 giocatori scendono in campo.

LE MISURE DI UN CAMPO DA CALCIO

Il terreno di gioco per un campo da calcio dev'essere lungo 105 metri e largo 68 metri. L'eccezione causa limiti impossibile da eliminare è quella di diminuire la larghezza fino a 65 (a livello, mentre la lunghezza può arrivare sino a 110 o a 105 in caso di gare internazionali.

Le linee di bordo campo, ben visibili, devono essere di una larghezza tra i 10 e i 12 cm. La pendenza massima dello stesso campo dev'essere invece dello 0,5 per cento nella direzione degli assi.

Relativamente alle porte, invece, queste devono avere una larghezza 7,32 metri, ovvero la distanza tra i due pali. L'altezza dev'essere di 2,44 metri tra bordo inferiore della traversa e il terreno.

L'area esterna alla porta è un rettangolo che parte dai pali verso l'esterno, a 5,5 metri. Di 19 invece la lunghezza, mentre il dischetto del rigore è fissato come noto a 11.