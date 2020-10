PSG-Manchester United dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Immediato big match nel gruppo H di Champions tra PSG e Manchester United: ecco tutte le informazioni sul big match e dove vederlo in tv e streaming.

-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-

PSG- Data: 20 ottobre 2020

20 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Inizia col botto la 2020/2021 per PSG e Manchester United, subito a confronto in un match decisamente affascinante per la prima gara del girone. Nel gruppo H, che comprende anche e , saranno loro le favorite per il passaggio del raggruppamento.

Se il PSG è reduce dalla finale di Champions persa contro il , il Manchester United non fa la voce grossa in Champions dai tempi di Ferguson: da anni i Red Devils cercano una svolta per tornare big anche fuori dal Regno Unito, nonostante l' vinta sotto Mourinho.

questa pagina tutte le informazioni su PSG-Manchester United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PSG-MANCHESTER UNITED

Il match tra PSG e Manchester United si giocherà martedì 20 ottobre 2020 alle ore 21: gara in programma al Parco dei Principi di Parigi.

PSG-Manchester United verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky, emittente che detiene i diritti della competizioni. Per assistere alla sfida valida per la prima giornata di Champions League basterà sintonizzarsi su Sky Sport Football o Sky Sport canale 253.

Gara tra PSG e Manchester United disponibile anche in diretta . Gli abbonati Sky avranno a disposizione Sky Go per vederla sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Tifosi e appassionati potranno affidarsi inoltre a Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione in streaming di diversi eventi sportivi, fra cui le gare della , a chi compra uno dei pacchetti proposti.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale, avrete tutti gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal e le azioni più importanti della gara.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye, Herrera; Mbappé, Neymar, Di Maria

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani