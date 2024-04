Pronostici Arsenal – Bayern Monaco e informazioni utili per scommettere: gunners leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Arsenal – Bayern Monaco, le quote dei bookmakers e analisi del match di martedì 9 aprile ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Arsenal – Bayern Monaco, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra gunners e bavaresi.

Dopo aver definitivamente detto addio al sogno di conquistare la sua 34esima Bundesliga, al Bayern Monaco di Thomas Tuchel rimane soltanto la Champions. I bavaresi saranno ospitati da un Arsenal ancora in piena corsa per il titolo, in una Premier League che mai come quest’anno non ha ancora trovato un padrone.

I nostri pronostici Arsenal – Bayern Monaco

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Arsenal - Bayern Monaco bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.30 2.25 Risultato esatto 0-1 Bayern Monaco 13.00 12.00 12.00 Harry Kane marcatore dell’incontro 3.00 2.70 2.62

Come scommettere su Arsenal – Bayern Monaco: analisi match e pronostici

Dopo aver avuto bisogno dei calci di rigore per poter riuscire a superare il Porto agli ottavi di finale, l’Arsenal di Mikel Arteta contro il Bayern è chiamato alla definitiva prova di maturità. All’Emirates arriva la formazione tedesca che, nonostante il secondo posto in una Bundesliga dominata dal Bayer Leverkusen, non è squadra da sottovalutare.

Probabili formazioni Arsenal - Bayern Monaco

Per i pronostici Arsenal – Bayern Monaco occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ARSENAL (4-3-3) : Reya; White, Saliba, Magalhaes, Tomiyasu; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Martinelli, Havertz.

: Reya; White, Saliba, Magalhaes, Tomiyasu; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Martinelli, Havertz. BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Neuer; Kimmich, Kim, De Ligt, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.

Confrontare le quote vincente della partita Arsenal – Bayern Monaco permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Arsenal candidata numero 2 alla vittoria finale

Arrivare fino in fondo per provare a sollevare il trofeo nello stadio di Wembley. È questo l’obiettivo dei gunners, seconda squadra – a detta dei pronostici – candidata a sollevare il trofeo dopo i campioni in carica del Manchester City. A Londra arriverà un Bayern Monaco tuttavia da non sottovalutare, a cui è rimasta soltanto la Champions come obiettivo stagionale.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Il Bayern per conquistare l’unico obiettivo

L’attuale stagione per i bavaresi allenati da Tuchel potrebbe essere la prima a distanza di anni senza trofei in bacheca. Perciò la massima competizione europea rappresenta l’ultima spiaggia per il Bayern Monaco, che faranno di tutto per conquistare la vittoria all’Emirates Stadium. Sono molti i pronostici Arsenal - Bayern Monaco che vedono la squadra di casa come favorita.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Bayern: 12,00 con Sisal

Kane per sfatare la maledizione

Harry Kane la scorsa stagione ha lasciato il Tottenham con la seria intenzione di sollevare il suo primo trofeo in carriera e di liberarsi definitivamente dalla nomea di “eterno perdente”. La maledizione purtroppo sembra non essersi interrotta, con il Bayern che, malgrado i 25 gol in Bundesliga del suo numero 9, questa stagione molto probabilmente non vincerà nemmeno un trofeo. Rimane la Champions League come “ultima spiaggia” e contro l’Arsenal Harry Kane farà di tutto per provare a cambiare le sorti della stagione dei bavaresi. Di fatto è favorito dalle quote marcatore Arsenal - Bayern Monaco.

Scommessa 3; Harry Kane marcatore dell’incontro: 2,62 con William Hill