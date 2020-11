Probabili formazioni Italia-Estonia: Evani in panchina, Bernardeschi titolare

L'Italia scende in campo contro l'Estonia senza Mancini e con tanti assenti, Evani rilancia Tonali e Bernardeschi: "Vincere per il ranking".

Dalla panchina al campo, quella che scenderà in campo stasera contro l'Estonia sarà un' decisamente sperimentale. Orfani di Roberto Mancini, positivo al coronavirus, gli Azzurri saranno guidati dal suo vice Chicco Evani che non potrà però contare sui big della Nazionale.

Il tutto con l'obbligo di vincere, perché non riuscire a battere la modesta Estonia, seppure si tratti di un'amichevole, rischierebbe di fare scivolare l'Italia fuori dalla top 10 e di conseguenza complicherebbe il sorteggio mondiale.

"Roberto ci ha seguiti, guidati. A parte la presenza fisica, è stato sempre stato qui a Coverciano. Non dobbiamo deluderlo e non dobbiamo deludere la gente. E’ stato un ritiro complicato. Ma queste difficoltà ci faranno crescere. Dobbiamo vincere assolutamente per il ranking Fifa e per il prossimo sorteggio".

In campo, nonostante le numerose assenze, scenderà quindi la migliore formazione possibile. In porta toccherà al granata Sirigu, mentre la difesa sarà a forti tinte nerazzurre con D'Ambrosio sulla destra e Bastoni al centro insieme a Di Lorenzo, adattato per l'occasione. Sulla sinistra dovrebbe invece toccare a Emerson Palmieri.

A centrocampo cerca il rilancio Sandro Tonali, protagonista fin qui di un avvio di stagione in chiaroscuro al . Insieme a lui l'altro interista Gagliardini e Soriano. In attacco infine nuova occasione per Federico Bernardeschi che completerà il tridente insieme a Vincenzo Grifo e Kevin Lasagna.

Evani infatti non rischierà Belotti che, causa indisponibilità di Immobile e Caputo, sarà costretto agli straordinari contro e -Herzegovina. Per gli impegni di inoltre dovrebbero tornare a disposizione tra gli altri pure Barella, Locatelli, Berardi e Bonucci. Niente da fare invece per Chiesa, infortunato.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ESTONIA

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D'Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All.Evani

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Lilvak, Kait, Kreida, Sinyavskiy; Vassiljev; Sappinen. All. Voolaid