Podolski all'Antalyaspor, nuova avventura in Turchia per il 34enne

Lukas Podolski torna in Turchia dopo l'esperienza con il Galatasaray finita nel 2017: arriva dopo l'avventura in Giappone finita qualche giorno fa.

Lukas Podolski non ha intenzione di smettere con il calcio giocato, nemmeno dopo la fine dell'avventura in al Vissel Kobe. Il calciatore tedesco torna in e firma con l'Antalyaspor.

Classe 1985, alla soglia dei 35 anni, con qualche acciacco fisico di troppo, Podolski potrà comunque dare una grossa mano alla squadra allenata da Tamer Tuna, alle prese con la lotta per non retrocedere.

Podolski nei quasi tre anni trascorsi in Giappone ha totalizzato 47 presenze e 12 goal, risultando un punto di riferimento per il Vissel Kobe, insieme ad Iniesta e David Villa.

Adesso per lui ricomincia l'avventura in Turchia, dopo i due anni trascorsi al dal 2015 al 2017.