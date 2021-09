Lo sfogo di Pjanic: "Trattato come se avessi 15 anni, Koeman mi ha mancato di rispetto"

Da qualche ora, Miralem Pjanic è un nuovo giocatore del Besiktas. La sua avventura con il Barcellona, durata appena un anno, si è conclusa male. Malissimo, anzi. E tra le polemiche furenti del centrocampista bosniaco, che dopo la firma con i turchi si sfoga in una lunghissima intervista col quotidiano 'Marca', prendendosela in particolare con Ronald Koeman.

"Ancora oggi non so cosa volesse esattamente, non ha mai cercato di spiegarmi le cose, né di trovare una soluzione - le parole di Pjanic - Ero io che andavo a chiedergli cosa volesse da me, se facevo bene o male, volevo essere utile... Ma per lui non c'erano problemi nel mio gioco, non mi ha mai dato risposte. Il tempo passava, la situazione peggiorava, ma senza motivo. Io mi comportavo bene, in maniera molto professionale. È una cosa molto difficile da capire.

Sono una persona che vuole sempre il massimo e anche di più. Quando non giochi è difficile star bene fisicamente e mentalmente, perché l'allenatore uccide la tua fiducia, perché non hai comunicazione con lui. Io sono un giocatore che può accettare tutto, ma voglio sempre che mi si dicesse le cose in faccia. Non come se non stesse succedendo nulla, come se avessi 15 anni. Ho dato il massimo fino alla fine, sono stato professionale con i compagni, lavorando sempre anche per loro, perché si preparino bene per le partite. Sapevo che se l'allenatore fosse rimasto al suo posto, avrei dovuto trovare una soluzione".