Pioli: "Fino al 7' l'Inter non è entrata in area, l'arbitro non mi è piaciuto"

Il tecnico rossonero in seguito al ko nel derby di Champions League: "Noi meglio di loro nella ripresa, la differenza è stata la precisione".

Non vede tutto negativo, malgrado il risultato lasci poco spazio alla speranza. Stefano Pioli commenta ai microfoni di Prime Video la sconfitta nel derby d'andata in semifinale di Champions League.

Il tecnico rossonero sottolinea come a decidere l'incontro sia stata la maggiore incisività degli avversari in zona goal rispetto ai suoi uomini.

"Loro hanno giocato meglio di noi nel primo tempo segnando due goal, noi meglio nel secondo ma senza segnare. Fino al minuto 7 non erano mai entrati in area, hanno segnato al primo corner".

Per Pioli non è però ancora finito nulla. In vista della gara di ritorno, lancia un messaggio di speranza spronando i suoi calciatori.

"I ragazzi sono consapevoli che non è la prestazione e il risultato che volevamo, c’è delusione e la determinazione e la volontà di provare a cambiare questo risultato nella partita di ritorno. Ci dobbiamo credere perché le cose possono cambiare”.

Infine un po' di rimostranze per l'arbitraggio del signor g, considerato da Pioli un po' alterno nelle decisioni.

"Ho visto in tante situazioni metà e metà, due pesi e due misure diverse”.