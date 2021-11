Picerno-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PICERNO-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Picerno-Palermo

Data: 28 novembre 2021

28 novembre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Continua la marcia inarrestabile del Palermo. La squadra allenata da Filippi è, attualmente, la vera antagonista del Bari. I rosanero affrontano il Picerno cercando di continuare la marcia di avvicinamento alla capolista: attualmente sono quattro i punti di distanza dalla formazione pugliese. Se da una parte c'è una squadra in salute, dall'altra c'è il Picerno in crisi di gioco e risultati con tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare: fuori dalla zona playoff e vicina a quella playout. Serve una svolta con il nuovo allenatore (c'è Colucci dopo l'addio a Palo).

Il Picerno ha attualmente 17 punti frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte con 11 reti fatte e 16 subite. In casa il rendimento dei lucani è deficitario con 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con 5 reti fatte e 5 subite.

Il Palermo, invece, ha 29 punti con 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte con 23 reti fatte e 11 subite. Lontano dal Barbera il rendimento non è dei migliori: 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte anche se nelle ultime due uscite sono arrivate due vittorie. 8 le reti fatte e 9 quelle subite.

Si tratta del primo match in Serie C tra le due squadre. C'è un precedente in Coppa Italia di categoria con la vittoria netta per 4-1 del Palermo sul Picerno.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Picerno-Palermo dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PICERNO-PALERMO

La gara che vedrà opposte Picerno e Palermo si giocherà domenica 28 novembre 2021 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Calcio d’inizio programmato alle ore 14.30

DOVE VEDERE PICERNO-PALERMO

Picerno-Palermo verrà trasmessa in esclusiva da Eleven Sports. Tutti gli abbonati alla piattaforma, potranno quindi seguire il match sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

PICERNO-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Picerno-Palermo sarà ovviamente visibile in streaming su diverse tipologie di dispositivi tramite Eleven Sports. Coloro che sono abbonati alla piattaforma, potranno seguire il match su smartphone e tablet utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale.

I residenti all’estero potranno inoltre seguire il match attraverso 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO-PALERMO

PICERNO (4-2-3-1): Viscovo; Finizio, Allegretto, De Franco, Guerra; De Cristofaro, Pitarresi; Terranova, Reginaldo, Coratella; Geraldi.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall'Oglio, Odjer, De Rose, Valente; Fella, Brunori.