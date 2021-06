Pessina nei 26 convocati dell'Italia per gli Europei al posto di Sensi: adesso è ufficiale

L'UEFA ha ufficializzato l'inserimento di Matteo Pessina nei 26 convocati dell'Italia per Euro 2020: l'atalantino rileva l'infortunato Sensi.

Una novità già prevista, che però adesso è diventata ufficiale. L'UEFA ha certificato la modifica all'elenco dei 26 convocati dell' Italia per Euro 2020, con Matteo Pessina che rileva Stefano Sensi.

Roberto Mancini perde l'interista per un problema muscolare e, al suo posto, per affrontare la competizione che prenderà il via venerdì sera col match tra la nostra Nazionale e la Turchia all'Olimpico di Roma ha inserito in lista il centrocampista dell'Atalanta.

Pessina per Sensi dunque, un cambio forzato legato ai guai fisici patiti da quest'ultimo e che adesso è stato annunciato anche dall'UEFA. Tanta sfortuna per l'ex Sassuolo, vittima di diversi infortuni in questa stagione, mentre per il gioiello della Dea morale sicuramente alle stelle vista la partecipazione agli Europei.

L'uscita di Sensi dai 26 convocati priva Mancini di uninterno nonchè un'alternativa preziosa a Jorginho, ma con Pessina il commissario tecnico azzurro avrà nel motore una mezzala dinamica e di qualità.