PES 2022 gratis: data di uscita e novità, si chiamerà eFootball

Da ISS Pro a Pro Evolution Soccer, da PES a eFootball: il gioco di Konami cambia nome e diventa gratis per tutti.

La rivoluzione videoludica è arrivata, almeno riguardo i titoli sportivi e in particolare calcistici. Konami, colosso giapponese e casa di PES, ha infatti annunciato che la nuova versione di uno dei propri nomi di punta sarà gratis. Non solo, cambierà anche nome.

Da mesi dagli ambienti nipponici filtravano grandi speranze riguardo un titolo che nell'ultimo triennio è tornato ad essere grande rivale di FIFA dopo anni di dominio assoluto di EA Sports. PES cambia nome e sarà disponibile per tutti.

DA PES A EFOOTBALL

In passato, le vecchie generazioni hanno conosciuto PES come ISS Pro Evolution, come Pro Evolution Soccer o Winning Eleven, a seconda del titolo occidentale o giapponese. Ora Konami ha deciso di cambiare e puntare tutto sul nome eFootball, così da portare ad una nuova era.

PES 2022 GRATIS PER TUTTI

Nessuna limitazione: chiunque scaricherà su PS4, PS5, XBox One, Xbox Series S/X, pc, tablet o smartphone (iOS, android) potrà farlo in maniera gratuita. eFootball 2022, nuova edizione di PES, avrà un motore grafico rinnovato, l'Unreal Engine 5, che offrirà ai videogiocatori un'esperienza migliorata e sempre più vicina ai canoni del realismo e della simulazione calcistica.

DATA DI USCITA EFOOTBALL

Non è ancora stata svelata la data di uscita di eFootball su console, ma sicuramente questa arriverà negli scaffali digitali e dunque scaricabile per gli appassionati in autunno, presumibilmente tra fine settembre e inizio ottobre 2021.

EFOOTBALL CROSSPLAY

Su Efootball sarà possibile il cross play in tutte le sue forme, quindi sia tra diverse piattaforme che tra diverse generazioni: per avere il quadro completo di tale possibilità serviranno dei mesi, in cui Konami proporrà via via nuovi 'scambi' tra diverse console e aggiornamenti delle stesse.

A inizio autunno il crossplay vedrà la possibilità dei confronti tra PS5 e PS4 e tra Xbox Series X/S e Xbox One, mentre nella seconda parte della stagione ci si potrà confrontare tra Playstation, Steam (pc) e Xbox, dunque tra diverse console.

GLI AGGIORNAMENTI E LE MODALITÀ

Konami aggiungerà regolarmente nuovi contenuti e modalità di gioco dopo il lancio in autunno. Le partite in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United, San Paolo, River Plate, Flamengo, Corinthians e Arsenal saranno disponibili gratuitamente al lancio. In futuro, alcune modalità di gioco saranno acquistabili come DLC opzionali, così da avere un gioco via via creato a seconda delle esigenze dei videogiocatori.