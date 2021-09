Perché si chiama Derby della Mole?

E' una delle stracittadine più famose d'Italia: Torino contro Juventus, i motivi per cui si parla di Derby della Mole.

C'è stato un tempo in cui entrambe lottavano per lo Scudetto. Torino e Juventus è un big match sempre e comunque, essendo una stracittadina di una delle città più importanti d'Italia, anche quando una, l'altra, o entrambe non sono al massimo livello. Semplicemente il Derby della Mole.

Ma per quale motivo la sfida piemontese tra granata e bianconeri è chiamata in questo modo? Alla base della scelta di parlare giornalistamente e tra tifosi con questa terminologia è dovuto al simbolo più importante dello stesso capoluogo regionale.

DERBY DELLA MOLE: IL MOTIVO

La Mole Antonelliana è il simbolo della città di Torino e della partita tra la Juventus e la squadra granata. La stracittadina è la prima mai giocata tra squadre ancora presenti nel panorama calcistico italiano e inoltre trattasi dell'incontro più vecchio con squadre che hanno la sede nella stessa città.

LA MOLE ANTONELLIANA

Simbolo di Torino, Piemonte e tra i più importanti edifici d'Italia, la Mole Antonelliana, nata dalla mente dell'architetto Alessandro Antonelli alla fine del'800, non è mai stata però simbolo della società granata o della Juventus. Entrambe hanno infatti sempre optato per gli animali: la Zebra per Madama bianconera e il Toro per i concittadini.

La Mole si è comunque colorata di granata o bianconero in ricordo di eventi nefasti nella storia delle due società più importanti della regione. In passato si è ricordato il Grande Torino, ma anche le 39 vittime dell'Heysel, nella finale di Coppa dei Campioni.