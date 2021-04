Perché PSG e Bayern Monaco non hanno aderito alla Superlega

Sono dodici i club che hanno aderito alla Superlega, tra loro quasi tutte le big d'Europa. Restano fuori solo le tedesche ed il PSG.

La nascita della Superlega ha dato il via a una vera e propria guerra in seno al calcio europeo. A fare parte della Superlega saranno i 12 club fondatori: 6 provenienti dalla Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), 3 dalla Liga (Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid) e 3 dalla Serie A (Inter, Juventus e Milan). Ma altri tre club dovrebbero aggiungersi presto.

Tra questi però, a meno di clamorose sorprese, non ci saranno Bayern Monaco, Borussia Dortmund e PSG nè altri club tedeschi o francesi. Ma perché?

PERCHÉ PSG E BAYERN MONACO RESTANO FUORI DALLA SUPERLEGA

Il PSG riterrebbe il nuovo progetto 'irrispettoso' e sostiene fermamente la riforma della Champions League appena approvata dall'UEFA. La società francese, insomma, ritiene che una competizione europea debba comprendere anche club rivelazione come Ajax, Atalanta o Leicester. Inoltre il presidente del PSG, Al-Khelaifi, è stato recentemente eletto come membro del Comitato Esecutivo dell'UEFA e dunque ha preferito evitare la rottura.

Discorso diverso, ma stessa decisione, per quanto riguarda il Bayern Monaco e gli altri club tedeschi. In Bundesliga infatti vige la 'regola del 50+1', una clausola che garantisce come a mantenere il controllo delle singole società siano sempre i soci dello stesso club. No alla Superlega quindi confermato dal CEO del Dortmund, Hans-Joachim Watzke.