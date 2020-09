Perchè la Juventus non può acquistare Suarez da extracomunitario

Dopo Arthur e McKennie, la Juventus non può acquistare altri extracomunitari: ecco perché si complica il passaggio di Suarez in bianconero.

La questione attaccante tiene sempre più banco in casa . Con Milik che si è sempre più allontanato, i nomi in ballo sono quelli di Edin Dzeko e di Luis Suarez. Anche se nelle ultime ore gli sviluppi vedono avanti il bosniaco, per una ragione particolare legata al regolamento del calciomercato che potrebbe impedire l'arrivo di Suarez.

PERCHÈ LA JUVENTUS NON PUÒ ACQUISTARE SUAREZ DA EXTRACOMUNITARIO?

I bianconeri non possono acquistare subito Suarez perché, per l'appunto, è extracomunitario. I bianconeri hanno già finito gli slot dsponibili (due) in questa sessione di mercato con gli acquisti del brasiliano Arthur e dello statunitense McKennie e non possono acquistarne altri.

L'ipotesi di acquisto dell'uruguagio era legata all'esame che avrebbe dovuto sostenere per ricevere il passaporto italiano, grazie alla moglie che è sì uruguagia, ma ha cittadinanza italiana. Non sembrano però esserci i tempi tecnici per renderlo comunitario: la Juventus potrebbe non fare in tempo a inserirlo nella lista , la cui scadenza di consegna è fissata al 6 ottobre.

PERCHÈ LA JUVENTUS PUÒ ACQUISTARE DZEKO?

Anche Edin Dzeko sarebbe da considerare extracomunitario, visto che la non fa parte dell'UE. Eppure secondo il regolamento della è da considerarsi come comunitario, poiché gioca appunto nel campionato italiano e non arriva dall'estero.

In sintesi, la Juventus non può acquistare giocatori extracomunitari provenienti dall'estero, ma può acquistare giocatori extracomunitari dalla Serie A, perchè considerati comunitari all'interno dello stesso campionato.