Obiettivo raggiunto: Suarez ha superato l'esame di italiano

Luis Suarez ha ottenuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua: è un passo necessario per avere la cittadinanza italiana.

Obiettivo raggiunto: Luis Suarez ha superato l'esame di italiano all'Università degli Stranieri di , primo passo per ottenere quella cittadinanza italiana che gli consentirebbe di giocare nel nostro campionato.

Un'ora di produzione e comprensione, sia orali che scritte: tanto è durato l'esame del Pistolero del , che per una volta si è dovuto disimpegnare non tra i difensori italiani ma tra le insidie della nostra lingua. Conseguendo così il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1.

La situazione, in realtà, vede coinvolta ormai in maniera marginale la . Troppo lungo l'iter burocratico che permetterebbe a Suarez, che negli scorsi giorni aveva trovato un accordo con i bianconeri, di ottenere la cittadinanza italiana e andare a giocare a .

Per questo la Juventus ha virato sempre più il mirino verso Edin Dzeko, divenuto sempre più caldo negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Il centravanti della è ormai in pole position assoluta per prendere il posto di Gonzalo Higuain, ceduto all' Miami. Un intreccio di mercato favorito dall'apertura di Arek Milik nei confronti dei giallorossi.

Per quanto riguarda Suarez, invece, il suo futuro continua ad essere incerto. L'uruguaiano non è stato convocato da Ronald Koeman per l'amichevole contro il , al pari del futuro interista Arturo Vidal. Ma, come detto, dopo avere assaggiato Perugia non ci sarà l' nel suo futuro.