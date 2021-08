Perché Juventus-Inter è chiamato Derby d'Italia?

Probabilmente la partita più famosa d'Italia, la sfida tra Juventus e Inter non è una stracittadina: ma è definita Derby d'Italia.

Sono tanti i grandi match che caratterizzano la Serie A. Dalla gara tra Lazio e Roma che anima la Capitale, dalla Madonnina che splende sul cielo di Milano quando è in programma la sfida tra Inter e Milan. Più di tutte, però, la Serie A fa rima con Inter contro Juventus.

In Italia e all'estero, la gara tra nerazzurri e bianconeri porta con sè una rivalità antichissima, che vede i propri tifosi non aspettare altro per tutto l'anno. Un match che significa lotta per lo Scudetto, polemiche ed episodi rimasti nella storia del calcio.

DERBY D'ITALIA, INTER-JUVENTUS: I MOTIVI

Non è un Derby nel senso stretto del termine, ovvero una gara tra le squadre di una stessa città o al massimo di una regione e porzione geografica italiana. Eppure viene considerato come un Derby, quello dell'Italia intera: Inter contro Juventus, ancor più incandescente grazie a Gianni Brera.

Semplicemente il più influente e famoso giornalista sportivo del ventesimo secolo, Brera ha coniato alcuni dei termini più importanti della storia calcistica, oltre i congini italiani. Per Brera non c'era altro modo di chiamare la gara tra Inter e Juventus: Derby d'Italia, visto come si parlasse della sfida tra le squadre più titolate.

Nel 1967 Brera decise di chiamare così Inter-Juventus in virtù della rivalità, della storia e dei trofei. Qualcosa rimasto nel corso dei decenni, oltre il tempo.