Chi ha vinto più Derby d'Italia tra Inter e Juventus?

La gara tra Juventus e Inter è una delle più importanti del mondo: i dati sui successi nerazzurri e bianconeri nel Derby e nei trofei conquistati.

Il calcio italiano si ferma per assistere a Inter contro Juventus, il Derby d'Italia. Non solo un match essenziale e storico in Italia, probabilmente il più importante in Serie A, ma anche celeberrimo all'estero e pronto ad attirare a sè milioni di tifosi.

Il Derby d'Italia ha una storia centenaria tra trofei, goal leggendari e statistiche da urlo. Si è sempre giocato in Serie A, escludendo ovviamente il 2006/2007, che vide i nerazzurri vincere lo Scudetto e i bianconeri lottare in Serie B, conquistando la promozione con il primo posto in cadetteria.

DERBY D'ITALIA, CHI HA VINTO PIÙ PARTITE?

La Juventus ha conquistato nettamente più vittorie rispetto all'Inter nel Derby d'Italia: nei 246 incontri ufficiali tra le due squadre nelle varie competizioni, i bianconeri hanno vinto 111 volte, mentre i nerazzurri 75. Pochi i pareggi, 60: segno di come sia un match sempre improntato verso i tre punti.

Nel Derby d'Italia non ci si accontenta, insomma. Relativamente alle reti segnate, anche in questo caso vince la Juventus, ma non in maniera così netta: 350 goal fatti per Madama, 304 per il Biscione.

Considerando solo il campionato, l'Inter ha vinto 60 gare e la Juventus 94 (52 pari). 293 goal fatti per i piemontesi, 253 per i lombardi.

CHI HA PIÙ TROFEI TRA INTER E JUVENTUS?

La Juventus ha vinto più in Italia e in Europa rispetto all'Inter. I bianconeri sono tra le squadre con più campionati vinti in giro per il mondo, ma i nerazzurri hanno vinto più trofei europei rispetto a Madama negli anni 2000 (la Champions e il Mondiale per Club del 2000, zero invece per la rivale).

L'Inter ha vinto 42 trofei nella sua storia, di cui 33 in territorio italiano e 9 tra Europa e competizioni mondiali, mentre la Juventus ne ha in bacheca 70: 59 in Italia, record assoluto, 11 fuori dai confini. Tre le Champions nerazzurre, due quelle bianconere.

La Supercoppa Italiana giocata nell'inverno 2022 e la Coppa Italia primaverile sono stati gli ultimi successi dell'Inter: proprio ai danni della Juventus di Allegri. In entrambi i casi.