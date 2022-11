Perché Juventus-Inter è chiamato Derby d'Italia?

Probabilmente la partita più famosa d'Italia, la sfida tra Juventus e Inter non è una stracittadina: ma è definita Derby d'Italia.

Sono tanti i grandi match che caratterizzano la Serie A. Dalla gara tra Lazio e Roma che anima la Capitale, dalla Madonnina che splende sul cielo di Milano quando è in programma la sfida tra Inter e Milan. Più di tutte, però, la Serie A fa rima con Inter contro Juventus.

In Italia e all'estero, la gara tra nerazzurri e bianconeri porta con sè una rivalità antichissima, che vede i propri tifosi non aspettare altro per tutto l'anno. Un match che significa lotta per lo Scudetto, polemiche ed episodi rimasti nella storia del calcio. Nel 2022 quadrupla sfida: finale di Supercoppa Italiana, andata e ritorno in Serie A e finale di Coppa Italia.

DERBY D'ITALIA, INTER-JUVENTUS: I MOTIVI

Non è un Derby nel senso stretto del termine, ovvero una gara tra le squadre di una stessa città o al massimo di una regione e porzione geografica italiana. Eppure viene considerato come un Derby, quello dell'Italia intera: Inter contro Juventus, ancor più incandescente grazie a Gianni Brera.

Semplicemente il più influente e famoso giornalista sportivo del ventesimo secolo, Brera ha coniato alcuni dei termini più importanti della storia calcistica, oltre i congini italiani. Per Brera non c'era altro modo di chiamare la gara tra Inter e Juventus: Derby d'Italia, visto come si parlasse della sfida tra le squadre più titolate.

Nel 1967 Brera decise di chiamare così Inter-Juventus in virtù della rivalità, della storia e dei trofei. Qualcosa rimasto nel corso dei decenni, oltre il tempo.

CHI HA VINTO PIÙ VOLTE IL DERBY D'ITALIA?

La Juventus ha vinto ben 110 dei 244 incontri disputati contro l'Inter. I nerazzurri hanno superato i bianconeri in 74 occasioni, mentre il resto delle 60 partite sono terminate in pareggio.

Relativamente alle reti segnate, invece, la Juventus ha messo a segno 346 goal nei Derby d'Italia ufficiali, mentre l'Inter è a 300.

Nel 2021/2022 l'Inter ha ottenuto la finale di Supercoppa Italiana e una gara di Serie A, mentre nell'altra sfida di campionato risultato finale di parità.