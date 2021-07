Perché l'Italia non partecipa alle Olimpiadi di calcio

L'Italia del calcio non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, l'ultima volta degli Azzurri ai Giochi risale all'ormai lontano 2008. Nel 2004 fu bronzo.

Fresca trionfatrice a Euro 2020, l'Italia del calcio è una delle grandi assenti alle Olimpiadi di Tokyo. La nazionale azzurra infatti non si è qualificata e dunque non fa parte delle sedici squadre che si giocano l'oro.

PERCHÈ L'ITALIA NON PARTECIPA ALLE OLIMPIADI DI CALCIO

L'Italia Under 21, allora allenata ancora da Gigi Di Biagio, ha mancato la qualificazione non riuscendo a piazzarsi tra le prime quattro degli Europei di categoria giocati nel 2019.

Decisiva in tal senso la sconfitta contro la Polonia nella seconda partita del torneo che ha reso vano il successo ottenuto contro la Spagna. A qualificarsi infatti sono stati gli iberici grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti con Italia e Polonia.

Gli Azzurrini quindi a Tokyo non ci saranno, nonostante potessero contare tra le proprie fila su giocatori come Locatelli, Barella, Chiesa e Bastoni che qualche mese fa si sono laureati campioni d'Europa con l'Italia maggiore.

DA QUANDO L'ITALIA NON PARTECIPA ALLE OLIMPIADI DI CALCIO

L'Italia non si è qualificata alle Olimpiadi per la terza volta consecutiva, l'ultima partecipazione azzurra infatti risale al 2008 a Pechino. Nel 2011 gli Azzurrini guidati da Casiraghi non riuscirono neppure ad accedere agli Europei di categoria, sconfitti dalla Bielorussia ai playoff, mentre nel 2015 vennero eliminati da Portogallo e Svezia.

IL MIGLIOR RISULTATO DELL'ITALIA ALLE OLIMPIADI DI CALCIO

L'ultima e unica medaglia d'oro vinta dall'Italia alle Olimpiadi di calcio risale all'ormai lontanissimo 1936, mentre l'ultima medaglia è il bronzo conquistato nel 2004 quando gli Azzurri sconfissero l'Iraq dopo essere stati travolti dall'Argentina in semifinale.

Di quella squadra, allenata da Claudio Gentile, facevano parte tra gli altri Giorgio Chiellini, Andrea Pirlo, Alberto Gilardino, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi. In totale l'Italia ha quindi conquistato tre medaglie alle Olimpiadi di calcio: un oro e due bronzi, l'altro risale al lontanissimo 1928.