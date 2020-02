Mistero Pavoletti: si sarebbe rotto il crociato dopo una caduta

Emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell'infortunio occorso a Pavoletti: una scivolata gli avrebbe procurato la rottura del legamento crociato.

Si infittisce sempre di più il mistero relativo alla dinamica del nuovo infortunio subìto da Leonardo Pavoletti che si è rotto ancora il legamento crociato dopo il primo stop di inizio stagione.

Sull'attaccante del si è detto tutto e il contrario di tutto: da una cena di squadra che sarebbe stata 'fatale' ad una presunta lite con il compagno di squadra Birsa, prontamente smentita dalla società sarda. Ora, però, emerge un altro dettaglio.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il fattaccio sarebbe avvenuto dopo una serata organizzata al 'Rimani' per cementare il gruppo e dare il benvenuto ai nuovi acquisti Pereiro e Paloschi: una cena chiassosa e movimentata, con i calciatori che avrebbero lasciato il locale intorno alla mezzanotte, dirigendosi verso un altro poco distante.

Pavoletti sarebbe scivolato, cadendo, e dopo essere rientrato a casa non avrebbe mai immaginato l'esito nefasto degli esami a cui si è sottoposto in seguito. Il Cagliari non l'avrebbe nemmeno presa bene, in quanto il fatto sarebbe accaduto fuori da Assemini durante una serata goliardica.

L'unica cosa certa è che la stagione di Pavoletti è già finita o, ancora meglio, non è mai iniziata. Appuntamento alla prossima, con la speranza che possa superare psicologicamente un momento duro e delicato come questo.