Lite Pavoletti-Birsa? Il Cagliari tuona: "Ricostruzioni fantasiose"

In Sardegna girano voci riguardo al particolare modo in cui Pavoletti avrebbe rimediato l'infortunio: "Non meritano di essere commentate".

C'è grande delusione a nelle ultime settimane per i mancati risultati in campo, sopratutto dopo una prima parte di stagione esaltante, che lasciava presagire una lotta per Champions ed . Nonostante la squadra di Maran sia ancora stabilmente in zona europea, il morale sembra essere a terra. In più, ora, il caso Pavoletti.

Nella giornata di lunedì il Cagliari ha annunciato che Pavoletti ha rimediato un secondo infortunio al ginocchio operato, da cui stava lentamente recperando. Stagione finita e delusione massima per i tifosi e lo stesso giocatore. Dopo tale comunicato, però, sono cominciate le voci riguardante un k.o figlio di un litigio tra compagni di squadra.

Le indiscrezioni che vedrebbero Birsa, o Cigarini, al centro di una lite con Pavoletti, non sono per nulla state confermate dal Cagliari, che con una nota pubblicata su twitter ha voluto spazzare via le tante voci a proposito di una lite avvenuta la scorsa settimana.

