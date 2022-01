Pari dell'Elche in casa del Real: goal e assist per l'ex Torino Boye

L'Elche sfiora l'impresa sul palcoscenico del Santiago Bernabeu: la formazione valenciana, avanti 0-2 al 76', viene rimontata dallo sprint finale del Real Madrid che acciuffa il definitivo 2-2 al secondo minuto di recupero.

Trai i protagonisti dello scoppiettante pomeriggio di Madrid, spicca la prestazione di altissimo profilo dell'attaccante Lucas Boyé.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex calciatore del Torino, dopo il rigore fallito da Karim Benzema, ha sbloccato il match al 42' del primo tempo, prima di servire l'assist per il bis targato Pere Milla al 72'.

Un investimento importante per la squadra allenata da Fran Escribà, poi vanificato negli scampoli finali di partita: all'80' Modric trasforma il secondo rigore di giornata, mentre al 92' è Militao a evitare il primo ko nel 2022 per Carlo Ancelotti.

Per l'Elche, dunque, un'impresa soltanto sfiorata e sfociata, invece, in una domenica ricca di rimpianti. Sfuma l'intera posta in palio ma non quanto di buono fatto vedere dall'attaccante argentino che in granata ha faticato più del dovuto segnando soltanto 3 goal in 47 presenze ufficiali.