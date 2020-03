La parabola di Gourcuff: da Milan-Liverpool 2007 ai campi da tennis

Da qualche mese, Yoann Gourcuff è un apprezzato giocatore di tennis. 13 anni fa, ad Atene, anche lui alzava la Champions League dopo Milan-Liverpool.

6-0, 6-0. Un bel rovescio e via, a scagliare la pallina oltre la rete. Se andate in e cercate Yoann Gourcuff, l'ex , probabilmente lo troverete - possibimente non ora, in tempo di Coronavirus - in un campo di tennis con una racchetta stretta tra le mani. Perché oggi è questa la sua nuova vita, dopo averne spesa un'altra in giro per i campi di calcio.

Gourcuff si è ritirato in età relativamente non avanzata, a 33 anni, dopo aver disputato la scorsa stagione con la maglia del Dijon (appena 8 presenze senza reti in ). E ora, abbandonato il pallone, ha ripreso in mano - e pure con discreto profitto, assicura chi lo vede all'opera - la pallina: quella da tennis, sport che peraltro aveva praticato da giovanissimo prima di dedicarsi al calcio.

E dire che Gourcuff, con una palla tra i piedi, qualcosa ha combinato. E vinto, soprattutto. L'highlight della carriera? La del 2007, quella conquistata dal Milan ad Atene sul , remake/rivincita di Istanbul 2005. Lui non c'era, o meglio, è rimasto in panchina per tutto l'incontro. Ma la medaglia al collo, alla fine, se l'è appuntata con orgoglio.

Gourcuff arriva al Milan con un'etichetta scomoda e pesantissima appiccicata al proprio nome: 'il nuovo Zidane'. Proprio nelle settimane in cui Zizou, quello vero, ha appena lasciato il calcio giocato. E se la nazionale maggiore francese è reduce dalla delusione berlinese, il figlio d'arte Yoann (il padre Christian allena il ) si è messo in luce un anno prima all'Europeo Under 19, conquistato da protagonista assoluto.

La sua avventura al Milan non si snoda nel migliore dei modi. Elegante e qualitativo, il francesino di Bretagna, ma troppo timido e troppo acerbo per imporsi tra i mostri sacri di Carlo Ancelotti. Il quale, comunque, un po' di fiducia gliela dà: sono 20 le presenze in A nel primo anno milanese, delle quali 9 da titolare. Con una rete, peraltro ininfluente, messa a segno contro l' verso la chiusura del campionato.

In Champions League non va molto meglio: 9 presenze, una serata da ricordare contro l' nei gironi, ma quando il gioco si fa duro Ancelotti punta deciso sulla trequarti sulla coppia Seedorf-Kaká, togliendo una punta e affidando a Pippo Inzaghi l'intero peso dell'attacco. È il famoso 'albero di Natale'. E per Gourcuff, che in finale rimane in panchina per tutti i 90 minuti, si fa dura. Un anno dopo, non a caso, sarà addio.

13 anni dopo, andando ad analizzare la lista UEFA del Milan 2006/07 compare anche il nome di Gourcuff. Autore di un contributo minore, senza dubbio, ma campione d'Europa alla pari di Dida, di Maldini, di Kaká, di Pirlo, di Gattuso, di Inzaghi. Prima di tornare in Francia e, infine, di cambiare sport. Ma sempre con quella coppa nel cuore.