Papu Gomez cerca la scintilla al Siviglia: esordio con goal, poi più nulla

Arrivato al Siviglia a gennaio dopo la rottura con Gasperini all'Atalanta, l'argentino ha siglato una sola rete senza mai fornire assist.

E' successo tutto molto in fretta, anche se si parlava di un suo addio da divese settimane. L'ipotesi Siviglia è però arrivata all'improvviso tra media e social, risultando poi essere quella veritiera e del futuro di Papu Gomez. In Liga dopo un lungo parlare riguardo Inter e Juventus, l'argentino non ha fin qui mostrato la sua classe.

Capitano e simbolo dell'Atalanta divenuta big, il Papu sta faticando parecchio al Siviglia in questi suoi primi mesi. L'ex Catania ha del resto dovuto inserirsi in una squadra rodata con gerarchie ben precise, reduce dall'ennesima vittoria in Europa League. I tifosi l'hanno accolto con grande calore, ma Gomez cerca ancora la scintilla per esplodere.

E dire che dopo la prima panchina contro l'Eibar, Gomez era subentrato nella gara contro il Getafe trovando un gran goal all'esordio. Da lì sembrava poter ripetere quanto fatto con l'Atalanta, ma ha alternato gare da titolare e da rinforzo nel secondo tempo senza mai brillare.

Un goal all'esordio e sopratutto zero assist per Gomez, un dato che dice molto riguardo la sua nuova vita calcistica al Siviglia. Del resto il classe 1988 è stato uno dei migliori in tale statistica, non solo in Italia, ma anche in Europa. In Coppa del Re, nelle tre gare giocate, la solfa non cambia: zero reti, zero passaggi decisivi.

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, deve gestire una rosa importante in avanti, da Munir ad En-Nesiri (capocannoniere stagionale), passando per De Jong, Ocampos e Suso. In questo fior fiore di attaccanti, Gomez ha ricoperto i più svariati ruoli.

Da trequartista, ad ala sinistra, passando per interno di centrocampo, Gomez fatica ad inserirsi regolarmente nel Siviglia, quarto in campionato e vicino alla qualificazione in Champions League. Il Papu ha firmato fino al 2014, ma il suo futuro potrebbe cambiare.

Difficile pensare anche nella prossima stagione ad un attacco così folto per Lopetegui: resta da capire se a Gomez verrà data una seconda opportunità nel lungo periodo. Sopratutto a seconda di come concluderà l'annata, oramai agli sgoccioli.