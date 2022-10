Pallone d'Oro 2022 giovani: candidati al Premio Kopa e come funziona

Tutte le informazioni sul premio di miglior Under 21 alla cerimonia del Pallone d'Oro: nominati e regolamento per eleggere il top.

Pallone d'oro 2022, cresce l'attesa. Dopo l'annuncio da parte di France Football riguardo le diverse novità, arrivano i candidati per le varie categorie del premio che verrà assegnato ad ottobre, prima dei Mondiali. Come noto, infatti, la Coppa del Mondo sarà influente per l'edizione 2023 del premio.

Insieme al titolo di miglior giocatore al mondo, per cui Benzema non sembra avere rivali, c'è grande curiosità per conoscere il miglior giovane. Il riconoscimento per gli Under 21 è andato a Pedri nella passata edizione, ma hanno ottenuto il riconoscimento Kopa anche Mbappé e De Ligt, prima dell'annullamento nel 2020.

PREMIO KOPA: I CANDIDATI AL MIGLIOR GIOVANE

Adeyemi

Bellingham

Camavinga

Gavi

Gravenberch

Nuno Mendes

Musiala

Gvardiol

Wirtz

Saka

QUANDO SI ASSEGNA IL KOPA?

Il 17 ottobre 2022, insieme agli altri riconoscimenti, ovvero il Pallone d'Oro come miglior giocatore maschile, il Pallone d'Oro come miglior giocatrice femminile e il Premio Jasin come miglior portiere.

CHI VOTA PER IL PREMIO KOPA?

I vecchi vincitori del Pallone d'Oro. I fuoriclasse che nel corso della storia hanno conquistato il riconoscimento di miglior giocatore assoluto votano tre nomi tra i classe 2002, 2003 e così via: al primo vengono assegnati cinque punti, al secondo tre e all'ultimo uno.

PREMIO KOPA: L'ALBO D'ORO