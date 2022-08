Pallone d'Oro 2022 femminile: candidate al premio e regolamento

Tutte le info sul premio di migliore calciatrice alla cerimonia del Pallone d'Oro: nominate e regolamento per eleggere la vincitrice.

Il Pallone d'Oro 2022 sarà il primo assegnato con le novità introdotte da France Football: la cerimonia con i vari premi si terrà il 17 ottobre 2022, un mese prima del calcio d'inizio dei Mondiali in Qatar che dunque non risulteranno decisivi per l'assegnazione.

Se tra gli uomini è Benzema il candidato numero uno, c'è attesa per conoscere chi, tra le donne, festeggerà la vittoria dell'ambito riconoscimento individuale e succederà nell'albo d'oro alla spagnola Alexia Putellas, trionfatrice nella passata edizione.

PALLONE D'ORO 2022 FEMMINILE: LE CANDIDATE

Il 12 agosto saranno ufficialmente annunciate le giocatrici candidate alla vittoria del Pallone d'Oro 2022 femminile, ma un'idea a riguardo possiamo già farcela: la favorita numero uno è l'inglese Beth Mead, nominata migliore giocatrice degli Europei vinti con la sua Inghilterra e chiusi al primo posto nella classifica cannonieri.

In corsa anche la detentrice Alexia Putellas, che invece gli Europei è stata costretta a guardarli da spettatrice in virtù di un grave infortunio che l'ha messa fuori dai giochi; da non sottovalutare nemmeno la candidatura della norvegese Andrine Hegerberg, vincitrice della prima edizione nel 2018.

Presumibilmente saranno nella lista anche Popp, Waßmuth, Macario, Katoto, Henry, Endler, Bathy, Renard, Hermoso, Russo, Magull, Walsh, Oberdorf, Bonmatí e la nostra Cristiana Girelli.

QUANDO SI ASSEGNA IL PALLONE D'ORO 2022 FEMMINILE?

La cerimonia si terrà il 17 ottobre 2022 e verranno assegnati anche gli altri premi: il Pallone d'Oro maschile, il Premio Jasin come miglior portiere e il Premio Kopa riservato al miglior giovane.

CHI VOTA PER IL PALLONE D'ORO 2022 FEMMINILE?

Il voto è riservato ai giornalisti dei primi 50 paesi del ranking FIFA, ognuno dei quali dovrà indicare cinque nomi: 6 punti per il primo, 4 per il secondo, 3 per il terzo, 2 per il quarto e 1 per il quinto.

PALLONE D'ORO 2022 FEMMINILE: L'ALBO D'ORO