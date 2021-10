Pallone d'Oro 2021, Messi candidato: il Barcellona festeggia

I blaugrana inseriscono anche l'argentino tra i propri giocatori candidati al Pallone d'Oro. Intanto l'argentino non pensa alla vittoria.

La partenza di Leo Messi è stata preparata nel tempo. Prima o poi avrebbe dovuto abbandonare il Barcellona, magari al termine della carriera. Nel 2020 ha sfiorato invece l'addio per un nuovo club, formalizzato nel 2021 con il passaggio al PSG. Nuova maglia, ma blaugrana troppo a lungo addosso per essere dimenticato. Da entrambe le parti.

In lacrime (tra le polemiche) durante la conferenza di addio al Barcellona, Leo Messi è approdato in Ligue 1 per giocare con l'amico Neymar e Kylian Mbappè, candidandosi ancora una volta a favorito per il Pallone d'Oro grazie alla vittoria nella Copa America estiva, il suo primo assolo con l'Argentina.

E proprio a margine delle candidature del Pallone d'oro, le strade di Messi e Barcellona si reicontrano. I blaugrana hanno ricevuto diverse candidature nei vari premi, soprattutto in ambito femminile, dove a meno di cataclismi vincerà con Hermoso, Paños, Paredes Martens o Putellas.

Pedri è l'unico giocatore nominato sia tra i giovani sia 'tra i grandi', ma oltre ai sei attualmente in rosa tra squadra maschile e femminile, c'è anche Messi. Dopo la conferma delle candidature, il Barcellona ha elogiato anche l'argentino, quasi come se si trattasse ancora di un suo tesserato:

"In primo piano anche Leo Messi, calciatore del Barça fino alla scorsa estate, quando ha lasciato il Club della sua vita, avendo raggiunto una valanga di record. Uno dei più importanti, infatti, è aver vinto fino a sei Pallone d'Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019), più di ogni altro giocatore nella storia del calcio. Quest'anno, quindi, avrà una nuova opportunità per continuare ad espandere la sua leggenda. Il settimo Pallone d'Oro per l'argentino?".

Una regola del Pallone d'Oro, non scritta, vede di fatto solamente la squadra di cui fa parte il giocatore al momento della candidatura, o della vittoria, festeggiare. Stavolta però il Barcellona è andato oltre, riabbracciando Messi. Davanti alla probabile settima affermazione della Pulce, arriveranno i complimenti da parte dei blaugrana? Praticamente certo dopo la festa della nomination.

Probabilmente conterà, per metà, il successo, visto che in effetti il grosso di ciò che lo ha portato ad essere favorito davanti a Jorginho, Mbappè e Lewandowski, è stato il successo in Copa America, arrivato prima dell'addio al club della sua vita.

Da canto suo Messi ha parlato a France Football proprio dell'eventualià del settimo Pallone d'Oro:

"Non mi sento favorito, è già eccezionale essere l'unico che ne ha vinto sei".

La strada, però, sembra segnata.