Palermo-Entella dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PALERMO-VIRTUS ENTELLA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Virtus Entella

Palermo-Virtus Entella Data: 21 maggio 2022

21 maggio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Eleven Sports, RaiPlay

Streaming: Eleven Sports, OneFootball, RaiPlay

Palermo e Virtus Entella si sfidano per la gara di ritorno dei quarti di finale dei Playoff di Serie C, il sogno ovviamente è la promozione in Serie B.

Nella gara d'andata i rosanero, che sono anche testa di serie, hanno vinto 1-2 e dunque per accedere alla Final Four dei playoff gli basterà non perdere con due o più goal di scarto. In caso di parità infatti a qualificarsi sarebbe il Palermo.

L'Entella, entrato in scenda dal secondo turno della fase "girone", ha superato l'Olbia, sfruttando il miglior piazzamento, e il Foggia in doppia gara. Il Palermo invece ha superato la Triestina.

In questo articolo troverete tutte le informazioni relative a Palermo-Virtus Entella: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO PALERMO-VIRTUS ENTELLA

La partita tra Palermo e Virtus Entella, in programma sabato 21 maggio 2022, verrà disputata allo Stadio 'Renzo Barbera' di Palermo: il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE PALERMO-VIRTUS ENTELLA IN TV

La gara Palermo-Virtus Entella sarà visibile in diretta TV in modo totalmente gratuito scaricando l'app di RaiPlay sulla propria smart tv, oppure scaricando l'app di Eleven Sports dopo essersi registrati al servizio e aver attivato l'abbonamento.

PALERMO-VIRTUS ENTELLA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Palermo-Virtus Entella in diretta streaming su Eleven Sports: occorrerà collegarsi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile, selezionare il match. Oppure sarà visibile sempre in diretta streaming, ma gratuitamente, su RaiPlay scaricando l'app o collegandosi al sito tramite i propri dispositivi.

Anche OneFootball trasmetterà la partita tra Palermo e Virtus Entella in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-VIRTUS ENTELLA

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Luperini; Valente, Silipo, Floriano; Brunori. All. Baldini

VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Borra; Coppolaro, Sadiki, Pellizzer, Barlocco; Karic, Palmieri, Rada; Meazzi, Capello; Merkaj. All. Volpe