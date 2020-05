Ora è davvero ufficiale: Club Brugge campione del Belgio

L'Assemblea Generale della Pro League ha confermato l'interruzione definitiva del torneo e ha assegnato la vittoria del titolo al Club Brugge.

Il massimo campionato del , la Pro League, chiude definitivamente i battenti per la stagione 2019/20, di concerto con quello di seconda divisione.

L'ufficialità è arrivata dopo l'Assemblea Generale odierna della Pro League che ha reso noti i verdetti: il titolo va al che può così festeggiare per la sedicesima volta nella sua storia, in virtù dei 70 punti totalizzati nelle 29 partite disputate.

I nerazzurri si assicurano la qualificazione alla fase a gironi della prossima , mentre il Gent secondo sarà impegnato nel terzo turno preliminare. Completano il quadro Charleroi, Anversa e Standard Liegi che giocheranno in , unico retrocesso il Waasland-Beveren fanalino di coda.

Altre squadre

Per quanto riguarda le gare della finale promozione tra Beerschot e Leuven, dovranno essere disputate non oltre l'inizio della stagione 2020/21 in date che saranno comunicate entro il 31 maggio: se tutto questo non dovesse essere possibile, ad essere promosso sarebbe però il KVC Westerlo grazie al possedimento della licenza valida per poter giocare in Pro League.

La decisione di stoppare il campionato era arrivata già lo scorso 6 maggio, ma senza il tanto atteso annuncio sui verdetti che sono stati comunicati solo oggi. In precedenza c'era stato un parziale dietrofront dopo il monito dell'UEFA che invitava a concludere la stagione per non compromettere la disputa delle coppe europee dei club in questione: 'minaccia' che non ha avuto un seguito, in considerazione del fatto che anche e hanno optato per la sospensione definitiva.