Olanda, Koeman ha una clausola pro-Barcellona: può lasciare in caso di chiamata

Ronald Koeman sta guidando l'Olanda con grande successo, ma può lasciare in qualsiasi momento se dovesse arrivare una chiamata dal Barcellona.

Da quando c'è in panchina Ronald Koeman l' ha ritrovato i successi e dimenticato le delusioni, come le mancate qualificazioni all'Europeo del 2016 e al Mondiale del 2018. La crisi è passata con l'ottimo cammino in e la quasi centrata qualificazione a .

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il lavoro del tecnico è applaudito da tutti, ma c'è uno spettro che si allunga sul futuro del 56enne allenatore: è quella del , squadra in cui ha militato per 6 anni e vinto una nel 1992, contro la , segnando anche in finale.

Il direttore sportivo della federazione olandese Nico-Jan Hoogma ha infatti ammesso ai microfoni di 'Fox Sports' che nel contrattto di Koeman esiste una clausola 'Pro-Barcellona'. Qualora dovesse arrivare una chiamata dai blaugrana, il tecnico potrebbe svincolarsi dall'accordo con la nazionale e sedersi sulla panchina del Camp Nou.

“Spero che possiamo andare avanti insieme ancora a lungo, perché sta andando bene. Ma Koeman ha lungamente indicato che vuole allenare il Barcellona un giorno. Vedremo cosa succederà. Ci sono degli accordi, dovranno pagare”.

Nella sua carriera in panchina Koeman ha allenato , , , più alcune esperienze all'estero come e in Premier League con ed . Ora si gode gli 'Oranje'. Con il pensiero fisso del Barcellona, in attsa di una chiamata...