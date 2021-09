Nzonzi all'Al-Rayyan, manca la firma: il francese chiede una buonuscita alla Roma

Steven Nzonzi non ha ancora firmato il contratto con l'Al-Rayyan dopo aver superato le visite mediche: chiesta una buonuscita alla Roma.

Rischia di complicarsi improvvisamente la trattativa per l'approdo di Steven Nzonzi all'Al-Rayyan, club reduce dall'acquisto di James Rodriguez: il centrocampista francese si trova in Qatar già da alcuni giorni, dove ha sostenuto con successo le visite mediche.

Ma la fatidica firma sul contratto, come riportato da 'Sky Sport', non c'è: colpa di una richiesta fatta dal giocatore alla Roma, con cui ha ancora un anno di contratto a 4 milioni netti.

Nzonzi ha richiesto una buonuscita pari a metà (due milioni) dello stipendio relativo all'ultimo anno dell'accordo firmato nel 2018, quando la Roma sborsò la bellezza di 26 milioni più 4 di bonus per strapparlo al Siviglia.

Richiesta che la Roma non tiene a prendere in considerazione, ritenendo di non dovere nulla a Nzonzi, il cui futuro resta in standby in attesa che la trattativa conosca una svolta: sia in un senso che nell'altro.