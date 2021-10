Nzonzi può lasciare la Roma: c'è l'Al-Rayyan di James Rodriguez

Il centrocampista francese volerà in Qatar per provare a chiudere l'addio prima della conclusione della finestra di calciomercato.

Dopo Bianda, Coric, Kluivert e Pedro, un altro giocatore escluso dai convocati per il ritiro della Roma lo scorso luglio sta per lasciare i giallorossi. Steven Nzonzi, ancora di proprietà della formazione capitolina, è ad un passo dall'addio: giocherà in Qatar.

Rientrato qualche mese fal prestito al Rennes, Nzonzi dovrebbe stavolta lasciare la Roma a titolo definitivo, come evidenziato da Sky Sport. Nella giornata di sabato volerà in Asia per ascoltare la proposta dell'Al-Rayyan, compagine che ha appena acquistato James Rodriguez.

Nell'ottica di migliorare il proprio campionato in vista dei Mondiali, le squadre qatariote stanno puntando a quanti più giocatori europei possibili: Nzonzi arriverà Doha insieme al padre per ascoltare l'offerta. Cè ottimismo, ma la trattativa non è chiusa.

Una corsa contro il tempo per il passaggio di Nzonzi all'Al-Rayyan, considerato come la finestra estiva chiuda in Qatar il prossimo 30 settembre. Per la Roma l'obiettivo è risparmiare i sei milioni lordi di ingaggio fino al prossimo giugno, data di scadenza contrattuale del centrocampista.

Arrivato nel 2018 con grandi aspettative da parte di società e tifosi, Nzonzi era stato acquistato dalla Roma per ben trenta milioni di euro. Una sola annata in giallorosso prima di diverse cessioni in prestito, tra Francia, Rennes e Turchia, Galatasaray.

Classe 1988, Nzonzi è riuscito a vincere i Mondiali con la maglia della Francia proprio poco prima di sposare la Roma: in giallorosso sprazzi di quantità e qualità, ma soprattutto l'etichetta di flop che in caso di addio definitivo, gli rimarrà addosso.